«Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! — написал Круз. — Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с тобой и называть тебя своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился „День разоблачения“».