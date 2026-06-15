Том Круз посетил премьеру фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» в компании своих коллег по фильмам прославленного режиссера — Колина Фаррелла («Особое мнение») и Дакоты Фаннинг («Война миров»).
Особое внимание зрителей привлек аксессуар, с которым Круз пришел на показ, — ведерко для попкорна в виде головы Спилберга.
После просмотра 63-летний Круз опубликовал в соцсетях восторженный пост. Звезда «Миссии невыполнима» поблагодарил Спилберга за вклад в кино, отметил игру Эмили Блант (с ней актер снимался в «Грани будущего») и признался, что ему и всему залу очень понравилась новая работа оскароносного режиссера.
«Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! — написал Круз. — Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с тобой и называть тебя своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился „День разоблачения“».
«День разоблачения» — научно-фантастический фильм Стивена Спилберга. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант, Джош О’Коннор и Колин Ферт. В мировой прокат лента вышла 11 июня 2026 года.