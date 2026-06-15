Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Круз посетил премьеру «Дня разоблачения» с ведром попкорна в виде головы Спилберга

63-летнему Тому Крузу составили компанию Колин Фаррелл и Дакота Фаннинг
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Том Круз посетил премьеру фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» в компании своих коллег по фильмам прославленного режиссера — Колина ФарреллаОсобое мнение») и Дакоты ФаннингВойна миров»).

Особое внимание зрителей привлек аксессуар, с которым Круз пришел на показ, — ведерко для попкорна в виде головы Спилберга.

Колин Фаррелл, Том Круз и Дакота Фаннинг, фото: соцсети
Колин Фаррелл, Том Круз и Дакота Фаннинг, фото: соцсети

После просмотра 63-летний Круз опубликовал в соцсетях восторженный пост. Звезда «Миссии невыполнима» поблагодарил Спилберга за вклад в кино, отметил игру Эмили Блант (с ней актер снимался в «Грани будущего») и признался, что ему и всему залу очень понравилась новая работа оскароносного режиссера.

Том Круз, фото: соцсети
Том Круз, фото: соцсети

«Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! — написал Круз. — Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с тобой и называть тебя своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился „День разоблачения“».

«День разоблачения» — научно-фантастический фильм Стивена Спилберга. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант, Джош О’Коннор и Колин Ферт. В мировой прокат лента вышла 11 июня 2026 года.