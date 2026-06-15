Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову о запрещенном кино

«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», — написал Сокуров.