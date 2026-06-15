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Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову о запрещенном кино

В письме отмечается, что в последние несколько лет Сокуров и ряд других режиссеров сталкиваются с «систематическими цензурными запретами»
Александр Сокуров
Александр СокуровИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер и сценарист Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Открытое письмо опубликовано в Telegram-канале Сокурова.

В письме отмечается, что в последние несколько лет Сокуров и ряд других режиссеров сталкиваются с «систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжения профессионального развития».

Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции
Александр Сокуров на кинофестивале в ВенецииИсточник: Legion-Media.ru

«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», — написал Сокуров.

Режиссер опубликовал список из 37 фильмов и сериалов, которые подверглись цензуре. В частности, речь идет о сериале «Монастырь» (2022) Александра Молочникова, фильме «Скуф» (2026) Алексея Степанова, а также о двух работах самого Сокурова — «Русский ковчег» (2002) и «Солнце» (2024).