Умерла актриса Энн Шедин из сериала «Альф»

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американская актриса Энн Шедин, получившая известность благодаря роли Кейт Таннер в телесериале «Альф» (ALF, 1986−1990), умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).