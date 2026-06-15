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Умерла актриса Энн Шедин из сериала «Альф»

Ей было 77 лет
Энн Шедин
Энн ШединИсточник: Кадр из сериала «Альф» / Кадр из сериала «Невероятный Халк»

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американская актриса Энн Шедин, получившая известность благодаря роли Кейт Таннер в телесериале «Альф» (ALF, 1986−1990), умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что актриса умерла в окружении близких. Причина смерти не уточняется.

Шедин начала актерскую карьеру в 1970-х годах, однако наибольшую известность ей принесла роль матери семейства Таннеров в сериале «Альф». Он приобрел популярность во многих странах и стал одним из самых известных телевизионных проектов конца XX века.