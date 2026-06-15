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«Холоп 3» возглавил российский кинопрокат на выходных

Второе место заняла кинокартина «Майкл»

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фильм «Холоп 3» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 262,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 11 по 14 июня.

Общие сборы картины, вышедшей в прокат на минувшей неделе, достигли 264 млн рублей. По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье. Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Кадр из фильма «Холоп 3»
Кадр из фильма «Холоп 3»

Второе место занял фильм «Майкл», собравший 250,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 1,387 млрд рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.

Кадр из фильма «Майкл»
Кадр из фильма «Майкл»

На третьей строчке расположился фильм «Закулисье реальности» со сборами 142,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 455,3 млн рублей. По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина портал в другое измерение и попадает в бесконечный лабиринт желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике.