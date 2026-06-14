Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли

В материале говорится, что производитель алкоголя Stoli (компания Stoli Group S.à.r.l. и ее бенефициар Юрий Шефлер внесены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который оказался втянут в тяжбу звезд, утверждает: команда Питта отправила запрос в банк в рамках другого дела и получила документы, не уведомив их заранее. По мнению компании, Питт пытался получить доступ к данным, которые могут помочь ему в споре с Джоли за винодельню Miraval.