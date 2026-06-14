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Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли

Адвокат Питта отвергает обвинения и называет ситуацию «нелепой»
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Брэда Питта обвинили в том, что он тайно собирал информацию против Анджелины Джоли в их многолетнем судебном противостоянии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы.

В материале говорится, что производитель алкоголя Stoli (компания Stoli Group S.à.r.l. и ее бенефициар Юрий Шефлер внесены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который оказался втянут в тяжбу звезд, утверждает: команда Питта отправила запрос в банк в рамках другого дела и получила документы, не уведомив их заранее. По мнению компании, Питт пытался получить доступ к данным, которые могут помочь ему в споре с Джоли за винодельню Miraval.

Адвокат Питта отвергает обвинения и называет ситуацию «нелепой», настаивая, что слушание по делу еще даже не начиналось.

Напомним, разбирательство между экс-супругами длится с 2022 года. Недавно Питт добился промежуточной победы в суде: суд обязал одного из ключевых свидетелей вновь дать показания. Речь идёт о бывшем юрисконсульте Stoli Тодде Кулибе, который аффилирован с бизнесменом Юрием Шефлером.