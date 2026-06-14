Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке

«Илан Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском языке. По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка и члена Попечительского совета АНО “Евразия” Илана Шора, новая инициатива поможет авторам, режиссёрам, продюсерам и творческим командам, которые создают фильмы на русском языке за пределами России. Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей», — сказали агентству в пресс-службе.