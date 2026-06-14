СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Руководитель Ассоциации поддержки русского языка и член Попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО «Евразия».
Предполагается, что средства будут распределены по трем направлениям: полнометражное кино — 200 миллионов рублей; короткометражное кино — 70 миллионов рублей; документальный фильм — 20 миллионов рублей.
«Илан Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском языке. По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка и члена Попечительского совета АНО “Евразия” Илана Шора, новая инициатива поможет авторам, режиссёрам, продюсерам и творческим командам, которые создают фильмы на русском языке за пределами России. Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей», — сказали агентству в пресс-службе.
По словам Илона Шора, русский язык является не просто средством общения — он стал языком культуры, творчества, взаимопонимания и добрососедства.
«Он (“язык” — ред.) остается мощной объединяющей силой, которая помогает людям разных стран лучше понимать друг друга, сохранять культурные связи и находить общий язык независимо от границ и расстояний… Именно поэтому мы запускаем эту грантовую программу», — приводит слова Илона Шора пресс-служба АНО «Евразия».
Грантовая поддержка поможет талантливым авторам, режиссерам и продюсерам за пределами России больше рассказывать свои истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории, считает Шор.
«Уверен, что новые фильмы помогут укрепить культурные связи между нашими народами и внесут вклад в продвижение русского языка как языка сотрудничества, творчества и открытого диалога», — сказал Илан Шор.
В пресс-службе АНО «Евразия» добавили, что организация ведет системную работу по укреплению роли русского языка. Так, организация создала Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка, открывает Центры русского языка и культуры в странах постсоветского пространства, а теперь расширяет это направление через кинематограф.
АНО «Евразия» выступает организатором III международного фестиваля кино «Евразия-Кинофест», который проходит в Сочи с 13 по 19 июня.