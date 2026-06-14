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Звезда «Постучись в мою дверь» без макияжа показала фигуру в велосипедках

Актриса Ханде Эрчел снялась на тренировке

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Эрчел позировала в черной майке и велосипедках. На пояс она завязала белый свитшот и дополнила образ очками. Волосы актриса собрала в хвост и отказалась от макияжа.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» в платье с разрезом на животе снялась на пляже. Ханде Эрчел позировала в сияющем наряде.