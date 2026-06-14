Внучка Никиты Михалкова показала семейный отдых с мужем и сыном на островах

Девушка отправилась на острова вместе с мужем Артемом Степаненко и полуторагодовалым сыном Мишей. В соцсетях Наталья опубликовала серию отпускных снимков, на которых семья проводит время у моря: купается, гуляет и наслаждается совместным отдыхом.