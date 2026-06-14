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Внучка Никиты Михалкова показала семейный отдых с мужем и сыном на островах

Наталья Михалкова опубликовала серию отпускных снимков

23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова и дочь актера и режиссера Артема Михалкова, показала редкие кадры семейного отдыха.

Наталья Михалкова с сыном / фото: соцсети
Наталья Михалкова с сыном / фото: соцсети

Девушка отправилась на острова вместе с мужем Артемом Степаненко и полуторагодовалым сыном Мишей. В соцсетях Наталья опубликовала серию отпускных снимков, на которых семья проводит время у моря: купается, гуляет и наслаждается совместным отдыхом.

Артем Степаненко с сыном / фото: соцсети
Артем Степаненко с сыном / фото: соцсети

Несмотря на то что Михалкова показала фотографии супруга с ребенком, лицо мужа она решила не раскрывать. Наталья предпочитает сохранять личную жизнь вдали от публичного внимания.

Напомним, сын Натальи и Артема Степаненко родился осенью 2024 года. Пара оформила отношения незадолго до появления первенца — за полгода до рождения малыша супруги тайно сыграли свадьбу.