Внучка Никиты Михалкова показала семейный отдых с мужем и сыном на островах

23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова и дочь актера и режиссера Артема Михалкова, показала редкие кадры семейного отдыха.
Девушка отправилась на острова вместе с мужем Артемом Степаненко и полуторагодовалым сыном Мишей. В соцсетях Наталья опубликовала серию отпускных снимков, на которых семья проводит время у моря: купается, гуляет и наслаждается совместным отдыхом.
Несмотря на то что Михалкова показала фотографии супруга с ребенком, лицо мужа она решила не раскрывать. Наталья предпочитает сохранять личную жизнь вдали от публичного внимания.
Напомним, сын Натальи и Артема Степаненко родился осенью 2024 года. Пара оформила отношения незадолго до появления первенца — за полгода до рождения малыша супруги тайно сыграли свадьбу.