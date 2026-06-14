75-летняя Джейн Сеймур подтвердила помолвку: «Я никогда не была счастливее»

Актриса Джейн Сеймур, известная по сериалу «Доктор Куин: Женщина-врач», подтвердила, что помолвлена с 78-летним певцом и автором песен Джоном Замбетти. Об этом сообщает Page Six.
«Кто-то решил, что хочет быть со мной до конца своей жизни. Мой певец и автор песен», — поделилась 75-летняя актриса.
Пара вместе три года. Они познакомились благодаря своим детям на концерте группы Shwayze. «В моем доме теперь только музыка. Он певец и автор песен, его сын — тоже, и мой сын — певец и автор песен», — рассказала Сеймур.
Это будет пятый брак актрисы. Ранее она была замужем за театральным режиссером Майклом Аттенборо, писателем Джеффри Планером, бизнес-менеджером Дэвидом Флинном и актером Джеймсом Кичем. Последний брак продлился с 1993 по 2015 год.
Актриса в соцсетях призналась, что «никогда не была счастливее». Джейн говорит, что «семьдесят — это новые пятьдесят» и они встретили друг друга «именно в нужное время».
Сеймур не считает, что возраст — не помеха для полноценной жизни. В разговоре с People она призналась, что «очень сексуально активна» и чувствует себя на сорок. Актриса считает, что должна быть примером для женщин ее возраста.