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75-летняя Джейн Сеймур подтвердила помолвку: «Я никогда не была счастливее»

Актриса подтвердила, что помолвлена с 78-летним певцом и автором песен Джоном Замбетти
Джейн Сеймур
Джейн СеймурИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Джейн Сеймур, известная по сериалу «Доктор Куин: Женщина-врач», подтвердила, что помолвлена с 78-летним певцом и автором песен Джоном Замбетти. Об этом сообщает Page Six.

«Кто-то решил, что хочет быть со мной до конца своей жизни. Мой певец и автор песен», — поделилась 75-летняя актриса.

Пара вместе три года. Они познакомились благодаря своим детям на концерте группы Shwayze. «В моем доме теперь только музыка. Он певец и автор песен, его сын — тоже, и мой сын — певец и автор песен», — рассказала Сеймур.

Джейн Сеймур и Джон Замбетти
Джейн Сеймур и Джон ЗамбеттиИсточник: Legion-Media.ru

Это будет пятый брак актрисы. Ранее она была замужем за театральным режиссером Майклом Аттенборо, писателем Джеффри Планером, бизнес-менеджером Дэвидом Флинном и актером Джеймсом Кичем. Последний брак продлился с 1993 по 2015 год.

Актриса в соцсетях призналась, что «никогда не была счастливее». Джейн говорит, что «семьдесят — это новые пятьдесят» и они встретили друг друга «именно в нужное время».

Сеймур не считает, что возраст — не помеха для полноценной жизни. В разговоре с People она призналась, что «очень сексуально активна» и чувствует себя на сорок. Актриса считает, что должна быть примером для женщин ее возраста.