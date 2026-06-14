Звезда «Универа» Хилькевич рассказала, как брак изменил ее отношение к доверию

Актриса Анна Хилькевич откровенно рассказала о личной борьбе с ревностью и призналась, что раньше это чувство мешало ей строить отношения. Звезда сериала «Универ» отметила, что со временем благодаря браку с Артуром Волковым смогла изменить свое отношение к доверию.
В личном блоге Хилькевич призналась, что долгое время считала себя очень ревнивым человеком. В прошлом ее эмоции могли доходить до крайностей — она могла испытывать ревность даже в ситуациях, которые сама понимала как нелогичные.
«Я могла ревновать Артура буквально к плакату. И самое смешное, что головой понимала, как это нелогично. Но справиться с этим чувством было сложно», — поделилась актриса.
Хилькевич объяснила, что на ее отношение к ревности повлияли прошлый опыт и атмосфера в семье. Еще до брака она столкнулась с предательством, а в детстве часто наблюдала ревность между родителями, из-за чего долго воспринимала такое поведение как привычную часть отношений.
Однако со временем она поняла, что доверие является одной из главных основ крепкого союза.
«У нас с Артуром было много разговоров на эту тему. Я работала над собой, а он всегда относился к этому с пониманием. Конечно, какие-то остаточные проявления ревности во мне есть до сих пор. Но я никогда не считала правильным ограничивать мужа или контролировать каждый его шаг. Если он идет встретиться с друзьями — для меня это абсолютно нормально…», — поделилась актриса.
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