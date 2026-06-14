Звезда «Универа» Хилькевич рассказала, как брак изменил ее отношение к доверию

«У нас с Артуром было много разговоров на эту тему. Я работала над собой, а он всегда относился к этому с пониманием. Конечно, какие-то остаточные проявления ревности во мне есть до сих пор. Но я никогда не считала правильным ограничивать мужа или контролировать каждый его шаг. Если он идет встретиться с друзьями — для меня это абсолютно нормально…», — поделилась актриса.