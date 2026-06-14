В Москве разрешат примерить копии исторических платьев из фильмов на выставке

Директор музея отметила, что выставку откроет дефиле. «Там будет перекличка исторического костюма, как он выглядел, и тех элементов этого костюма, которые современные дизайнеры используют сейчас. Например, это корсеты, бриджи и другие знакомые нам всем вещи, то есть такая перекличка от истории к современности будет сделана», — подчеркнула собеседница агентства.