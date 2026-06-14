Голливудская актриса Джоан Кьюсак прервала многолетнее молчание и рассказала, почему исчезла с экранов на 11 лет. В интервью Variety 63-летняя звезда призналась: она сознательно поставила карьеру на паузу ради семьи.
Впервые Кьюсак подарила голос героине Джесси в мультфильме «История игрушек 2» еще в 1999 году. Однако после этого она практически полностью отошла от актерской работы. Лишь в мае этого года актриса неожиданно появилась на публике — она вышла на красную дорожку лондонской премьеры новой части франшизы, «Истории игрушек 5». Это стало ее первым выходом в свет за последние 11 лет.
«Я долго работала, и для меня большая честь работать в этой отрасли продолжительное время, но также здорово и жить своей жизнью, растить детей, находиться в Чикаго и быть нормальным человеком. Это в некотором роде бесценно», — поделилась актриса.
До этого сестра известного актера Джона Кьюсака последний раз выходила на красную дорожку в 2015 году на церемонии вручения премии «Эмми» от канала Showtime. Еще раньше она вместе с семьей перебралась в Чикаго. Там с 2011 года Кьюсак управляет магазином сувениров Judy Maxwell Home.
За свою карьеру Джоан Кьюсак дважды номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Обе номинации она получила за роли в комедиях «Вход и выход» и «Деловая девушка».