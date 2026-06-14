Впервые Кьюсак подарила голос героине Джесси в мультфильме «История игрушек 2» еще в 1999 году. Однако после этого она практически полностью отошла от актерской работы. Лишь в мае этого года актриса неожиданно появилась на публике — она вышла на красную дорожку лондонской премьеры новой части франшизы, «Истории игрушек 5». Это стало ее первым выходом в свет за последние 11 лет.