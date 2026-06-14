Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес не сдержала слез, вспоминая развод с Беном Аффлеком: «Я болела»

Певица вспомнила о поддержке отца
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес не сдержала слез, вспоминая развод с Беном Аффлеком. О своей драме американская звезда рассказала в подкасте Films To Be Buried With.

56-летняя певица и актриса призналась, что однажды на праздниках смотрела бразильский фильм «Я все еще здесь» со своим отцом Дэвидом. В тот период она тяжело переживала расставание.

«Я болела. В то время я переживала развод и много думала о своих детях», — поделилась Джен.

Дженнифер Лопес (фото: соцсети)
Дженнифер Лопес (фото: соцсети)

Когда в фильме дошли до особенно трогательного момента, она попыталась скрыть слезы от отца. «Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слезы просто потоком льются по лицу», — вспоминает актриса.

Ее отец все заметил, обнял дочь и сказал: «Я люблю тебя. Я всегда тебя любил».

Этот момент, по словам Дженнифер, изменил ее жизнь. «Это исцелило ту часть меня, которая нуждалась в исцелении, чтобы перевернуть страницу моей жизни и уйти от таких отношений», — заключила она.

Лопес признавалась, что после развода не пользуется приложениями для знакомств и не ищет мужчин в соцсетях — считает это странным. По ее словам, она предпочитает старомодные знакомства вживую.

Ранее Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносный фильм.