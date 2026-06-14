Дженнифер Лопес не сдержала слез, вспоминая развод с Беном Аффлеком: «Я болела»

Дженнифер Лопес не сдержала слез, вспоминая развод с Беном Аффлеком. О своей драме американская звезда рассказала в подкасте Films To Be Buried With.
56-летняя певица и актриса призналась, что однажды на праздниках смотрела бразильский фильм «Я все еще здесь» со своим отцом Дэвидом. В тот период она тяжело переживала расставание.
«Я болела. В то время я переживала развод и много думала о своих детях», — поделилась Джен.
Когда в фильме дошли до особенно трогательного момента, она попыталась скрыть слезы от отца. «Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слезы просто потоком льются по лицу», — вспоминает актриса.
Ее отец все заметил, обнял дочь и сказал: «Я люблю тебя. Я всегда тебя любил».
Этот момент, по словам Дженнифер, изменил ее жизнь. «Это исцелило ту часть меня, которая нуждалась в исцелении, чтобы перевернуть страницу моей жизни и уйти от таких отношений», — заключила она.
Лопес признавалась, что после развода не пользуется приложениями для знакомств и не ищет мужчин в соцсетях — считает это странным. По ее словам, она предпочитает старомодные знакомства вживую.
Ранее Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносный фильм.