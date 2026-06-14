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19-летняя дочь Ефремова вернулась в Россию из США и отдохнула на пляже с сестрой

Надежда Ефремова прилетела из Нью-Йорка и решила провести несколько месяцев дома
Соня Жарова
Автор Кино Mail

19-летняя Надежда Ефремова, дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, вернулась в столицу на летние каникулы. Девушка решила провести несколько месяцев дома, прервав учебу в американском университете. Сейчас она осваивает факультет драмы и танца в Hofstra University в Нью-Йорке.

Надежда Ефремова / фото: соцсети
Надежда Ефремова / фото: соцсети

Интерес к хореографии у Надежды появился еще в детстве. Уже в 11 лет она выходила на международные соревнования по современным танцевальным направлениям. После выпуска из московской школы №57 девушка уехала в США, где получает профессию хореографа.

О своем приезде Надежда сообщила в соцсетях. Она также попросила подписчиков подсказать, где в Москве можно продолжить танцевальные тренировки.

Пока дочь актера осваивается в городе, она успела провести время с родными. На отдыхе у реки ее заметили вместе со старшей сестрой Верой и братом Никитой Ефремовым — сыном Михаила Ефремова от второго брака.

Никита поделился кадрами семейного досуга. На видео сестры позируют на пляже в купальниках, а актер с улыбкой снимает их на камеру. 