19-летняя Надежда Ефремова, дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, вернулась в столицу на летние каникулы. Девушка решила провести несколько месяцев дома, прервав учебу в американском университете. Сейчас она осваивает факультет драмы и танца в Hofstra University в Нью-Йорке.
Интерес к хореографии у Надежды появился еще в детстве. Уже в 11 лет она выходила на международные соревнования по современным танцевальным направлениям. После выпуска из московской школы №57 девушка уехала в США, где получает профессию хореографа.
О своем приезде Надежда сообщила в соцсетях. Она также попросила подписчиков подсказать, где в Москве можно продолжить танцевальные тренировки.
Пока дочь актера осваивается в городе, она успела провести время с родными. На отдыхе у реки ее заметили вместе со старшей сестрой Верой и братом Никитой Ефремовым — сыном Михаила Ефремова от второго брака.
Никита поделился кадрами семейного досуга. На видео сестры позируют на пляже в купальниках, а актер с улыбкой снимает их на камеру.