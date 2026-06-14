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Хелен Миррен опровергла слухи о конфликте с Томом Харди на съемках «Гангстерленда»

Звезда назвала коллегу «потрясающим актером»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Хелен Миррен
Хелен МирренИсточник: Legion-Media.ru

Хелен Миррен решила развеять слухи о напряженных отношениях с Томом Харди на площадке сериала «Гангстерленд». Свою позицию она объяснила в разговоре с изданием Variety.

На вопрос о том, согласилась бы она снова поработать с Харди, актриса ответила без колебаний: «Абсолютно. С огромной радостью. Я люблю Тома, я думаю, он потрясающий актер».

Миррен также затронула тему различий в творческих методах. По ее словам, у каждого артиста свой путь к роли. «У разных актеров разные процессы. Я за многие годы поняла,, что некоторые люди приходят к результату быстрее. Но пока то, что мы видим на экране, фантастично, меня всё устраивает. Том — очень особенный человек. Он абсолютно замечательный», — подчеркнула она.

Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media.ru

До этого в прессе появлялась информация, что Харди систематически опаздывает на съемки, чем провоцирует простои и вызывает раздражение у команды. При этом актера не уволили из проекта — сейчас стороны ведут переговоры о его возвращении.

Незадолго до этих событий Том жаловался на состояние здоровья. Он признавался, что его организм «разваливается» после череды физически изнурительных ролей: у него две операции на коленях, грыжа и ишиас. Артист планировал взять продолжительный отпуск после завершения работы над вторым сезоном «Гангстерленда».