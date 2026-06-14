Миррен также затронула тему различий в творческих методах. По ее словам, у каждого артиста свой путь к роли. «У разных актеров разные процессы. Я за многие годы поняла,, что некоторые люди приходят к результату быстрее. Но пока то, что мы видим на экране, фантастично, меня всё устраивает. Том — очень особенный человек. Он абсолютно замечательный», — подчеркнула она.