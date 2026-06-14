Полина добавила, что пара часто обсуждает рабочие вопросы и помогает друг другу в профессиональной сфере. «Я многому у него учусь. Впрочем, как и он у меня: все рабочие моменты друг друга мы всегда обсуждаем вместе, советуемся. Мы похожи — не противоположности, однозначно», — поделилась актриса.