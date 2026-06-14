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«Я многому у него учусь»: Полина Гухман рассказала о романе с Григорием Верником

Актриса назвала избранника своей первой настоящей любовью
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Полина Гухман и Григорий Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Полина Гухман и Григорий Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Актриса Полина Гухман, известная по роли в сериале «Первая ракетка», впервые откровенно заговорила о личной жизни. В интервью WomanHit она рассказала о романе с 26-летним Григорием Верником, сыном народного артиста Игоря Верника. По словам девушки, эти отношения стали для нее особенными.

20-летняя артистка призналась, что Григорий — ее первая настоящая любовь. В своем избраннике она выделяет не только внешнюю привлекательность, но и внутренние качества: доброту, чувство юмора и умение оказать поддержку.

Разница в возрасте между влюбленными составляет шесть лет, но это не мешает их союзу. Как отметила Гухман, их связь держится не только на романтике. В основе лежат взаимное уважение и интеллектуальное партнерство.

Полина добавила, что пара часто обсуждает рабочие вопросы и помогает друг другу в профессиональной сфере. «Я многому у него учусь. Впрочем, как и он у меня: все рабочие моменты друг друга мы всегда обсуждаем вместе, советуемся. Мы похожи — не противоположности, однозначно», — поделилась актриса.

Ранее Верник и Гухман рассказали, чего не хватает российским сериалам.