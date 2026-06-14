Актер Гела Месхи рассказал о том, как познакомился с Екатериной Климовой. Их брак продлился четыре года. Судьбоносная встреча произошла на кастинге, и рабочий контакт быстро перерос в личный. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а спустя четыре года приняла решение расстаться. В этом браке родилась дочь Белла — сейчас родители продолжают воспитывать ее вместе.
«Влюбленность произошла, наверно, на пробах. Когда первый раз она пришла, я в какой-то зажим пошел, какой-то текст там нес», — поделился Месхи в эфире программы «Звезды сошлись».
На тот момент Климова уже была звездой, а Месхи только начинал свой путь в профессии. Это обстоятельство, по его словам, только усиливало его стеснение. Тем не менее, симпатия оказалась сильнее, и он решил попробовать сблизиться.
Постепенно рабочие встречи перетекли в дружеское общение. Съемочная группа часто собиралась вместе вне площадки, например, за ужинами в ресторанах. Именно в такой непринужденной обстановке, как вспоминает артист, между ним и Климовой зародились отношения.
Сейчас, после развода, Месхи остается свободным человеком. Он признается, что не избегает общения с коллегами после завершения съемок. Иногда, если партнерша по сцене не занята в отношениях, он может пригласить ее в ресторан.
В апреле Екатерина Климова показала, как отдыхает с десятилетней дочерью от Гелы Месхи.