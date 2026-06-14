Актер Гела Месхи рассказал о том, как познакомился с Екатериной Климовой. Их брак продлился четыре года. Судьбоносная встреча произошла на кастинге, и рабочий контакт быстро перерос в личный. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а спустя четыре года приняла решение расстаться. В этом браке родилась дочь Белла — сейчас родители продолжают воспитывать ее вместе.