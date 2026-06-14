В Сочи открылся «Евразия-кинофест»

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Третий Международный фестиваль кино стран Евразии «Евразия-кинофест» открылся в Сочи, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили организаторы фестиваля, он объединил участников из более чем 40 стран.
Кинофестиваль открылся в Летнем театре в Сочи. В 2026 году он собрал свыше 700 участников из более чем 40 стран, сообщили организаторы. Зрителям представят больше 100 кинокартин, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы. При этом более половины фильмов будут представлены впервые. Среди них фильм «Малыш-каратист», в котором одну из ролей исполнил российский актер Роман Курцын.
«Я очень рада, что в этом году на фестиваль приехали много молодых артистов, потому что в прошлом году новых лиц было значительно меньше. Мне кажется, что фестивали для того и созданы, чтобы открывать новые имена и новых артистов. Чтобы знакомились и создавали новые проекты — все это очень полезно для продвижения в киноиндустрии», — отметила актриса Полина Лазарева в беседе с ТАСС.
На фестиваль вместе с семьей приехала известная мексиканская актриса Виктория Руффо. В ходе открытия фестиваля ее отметили наградой за вклад в развитие кинематографа. Гостями фестиваля также стали российские актеры Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, Олеся Судзиловская, Наталья Андрейченко и другие.
О фестивале
«Евразия-кинофест» — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
Наряду с конкурсной программой полнометражного, короткометражного и документального кино зрителям покажут фильмы — победители международных киносмотров разных стран. Кроме того, планируется, что в ходе фестиваля будет запущен международный рынок сценариев, который станет площадкой для поиска партнеров и запуска совместных кинопроектов, сообщают организаторы.