В Сочи открылся «Евразия-кинофест»

«Я очень рада, что в этом году на фестиваль приехали много молодых артистов, потому что в прошлом году новых лиц было значительно меньше. Мне кажется, что фестивали для того и созданы, чтобы открывать новые имена и новых артистов. Чтобы знакомились и создавали новые проекты — все это очень полезно для продвижения в киноиндустрии», — отметила актриса Полина Лазарева в беседе с ТАСС.