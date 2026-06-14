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Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем

Президент отметил преданность искусству заслуженной артистки России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову, отметив ее актерское мастерство и преданность искусству.

Елена Сафонова
Елена СафоноваИсточник: Legion-Media.ru

«Ваше актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Сафонова внесла большой вклад в развитие отечественного кинематографа и создала яркую палитру запоминающихся женских образов.

«Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия», — заключил глава государства.