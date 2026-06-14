Путин поздравил Александра Сокурова с юбилеем

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера и народного артиста России Александра Сокурова, отметив его преданное отношение к искусству и вклад в воспитание молодых талантов.
«Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха (Иркутская область). В 1975 году поступил в Москве на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова) в мастерскую народного артиста СССР Александра Згуриди.
По рекомендации режиссера Андрея Тарковского, высоко оценившего «Одинокий голос человека», в 1980 году Александр Сокуров был зачислен в штат киностудии «Ленфильм», где трудился над своими первыми игровыми картинами.
В дальнейшем режиссер поставил более 10 художественных фильмов. В их числе: «Спаси и сохрани» по мотивам романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» (1989), «Круг второй» (1990), «Тихие страницы» (1993), «Молох» (1998), «Телец» (2001; премия «Ника» 2002 года в номинациях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа»), «Русский ковчег» (2002), «Отец и сын» (2003; приз Международной федерации кинопрессы Каннского фестиваля), «Солнце» (2005), «Александра» (2007), «Фауст» (2011, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля 2011 года и премия «Ника» 2013 года в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа»).