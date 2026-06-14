Путин поздравил Александра Сокурова с юбилеем

«Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.