Маргарита Симоньян анонсировала создание фильма по книге Тиграна Кеосаяна

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Полнометражный фильм будет снят по мотивам книги режиссера Тиграна Кеосаяна «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», которая будет опубликована к сентябрю 2026 года. Об этом на проходящем в Сочи III Международном фестивале кино стран Евразии «Евразия-кинофест» сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Мы с Тиграном написали книгу о нем и о нашей любви, он мне ее советовал, комментировал, она называется “Не первая любовь”. Она выйдет как раз к 26 сентября — к тому времени, когда его тело покинуло этот бренный мир. Записываем сейчас аудиокнигу по этой книге, и спасибо искусственному интеллекту, — я не знаю, хорошо это или плохо, — но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге тоже с Божьей помощью снимать фильм», — рассказала она.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года. Широкую известность ему принесли картины «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», последней режиссерской работой стал фильм «Семь дней Петра Семеныча», снятый по сценарию его супруги Маргариты Симоньян.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в январе 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России.