Алексей Нилов не общается с коллегами из «Улиц разбитых фонарей»: «Не до тусовок»

На днях актер также рассказывал, что после операции ему приходится принимать обезболивающие, чтобы выходить в свет и улыбаться. «Если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — философски заметил он. Он также поведал, как поддерживает энергию в 62 года.