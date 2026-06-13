Алексей Нилов не общается с коллегами из «Улиц разбитых фонарей»: «Не до тусовок»

Алексей Нилов, известный по роли капитана милиции (позже — майора) Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», объяснил, почему они с коллегами практически не общаются. В интервью NEWS.ru артист признался, что всему виной — возраст и плотный график.
По его словам, в молодости можно было бы устроить творческие посиделки, но сейчас желания уже нет. «Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за шестьдесят, не до тусовок», — заявил заслуженный артист России.
На днях актер также рассказывал, что после операции ему приходится принимать обезболивающие, чтобы выходить в свет и улыбаться. «Если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — философски заметил он. Он также поведал, как поддерживает энергию в 62 года.