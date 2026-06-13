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Возлюбленная Хью Джекмана поддержала его на кинопремьере

Актер представил новый фильм со своим участием

Хью Джекман посетил премьеру своего нового фильма «Смерть Робин Гуда» в Нью-Йорке. Компанию 57-летнему актеру составила его 51-летняя возлюбленная Саттон Фостер.

Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Спутница актера предпочла для выхода в свет синее атласное платье с разрезом до бедра. Стилисты уложили ей волосы в пучок и сделали вечерний макияж. Хью Джекман выбрал серый костюм и черную рубашку.

Также мероприятие посетила актриса Джоди Комер, которая снялась в новой ленте вместе с Джекманом. «Смерть Робин Гуда» (2026) — американская приключенческая драма, мрачное переосмысление классической истории о герое средневековых английских баллад, грабившем богатых и отдававшем добытое бедным. 

Хью Джекман и Джоди Комер
Хью Джекман и Джоди КомерИсточник: Legion-Media.ru

По слухам, именно Фостер стала причиной развода Джекмана, который долгие годы – 27 лет – состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Ранее стало известно, что Николь Кидман прекратила многолетнюю дружбу с актером из-за его разрыва с женой.