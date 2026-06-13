Возлюбленная Хью Джекмана поддержала его на кинопремьере

По слухам, именно Фостер стала причиной развода Джекмана, который долгие годы – 27 лет – состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Ранее стало известно, что Николь Кидман прекратила многолетнюю дружбу с актером из-за его разрыва с женой.