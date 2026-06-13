Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносный фильм: «Не для меня»

Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносную драму «Земля кочевников», назвав ее худшим типом кино в своей жизни. Своим мнением певица и актриса поделилась в подкасте Бретта Голдстина Films to Be Buried With.
Лопес призналась, что ходит в кино ради развлечения. Она предпочитает мюзиклы, триллеры и романтические комедии, тогда как фильм Хлои Чжао лишен легкости. По мнению поп-дивы, картина слишком медитативная и представляет собой «медлительную историю о скорби», которую ей просто тяжело смотреть.
«Мне просто не понравилось. Это не для меня. Это дело вкуса. Знаю, нам нужны фильмы о горе. Я понимаю это», — заявила Лопес.
Несмотря на жесткую критику самой ленты, Дженнифер высоко оценила работу Фрэнсис Макдорманд, назвав ее потрясающей актрисой. По мнению поп-дивы, Макдорманд абсолютно заслуженно получила свой очередной «Оскар» за этот проект.