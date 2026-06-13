Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносный фильм: «Не для меня»

Лопес призналась, что ходит в кино ради развлечения. Она предпочитает мюзиклы, триллеры и романтические комедии, тогда как фильм Хлои Чжао лишен легкости. По мнению поп-дивы, картина слишком медитативная и представляет собой «медлительную историю о скорби», которую ей просто тяжело смотреть.