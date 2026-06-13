Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносный фильм: «Не для меня»

Актриса рассказала о фильме, которые ей сильно не понравился
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносную драму «Земля кочевников», назвав ее худшим типом кино в своей жизни. Своим мнением певица и актриса поделилась в подкасте Бретта Голдстина Films to Be Buried With.

Лопес призналась, что ходит в кино ради развлечения. Она предпочитает мюзиклы, триллеры и романтические комедии, тогда как фильм Хлои Чжао лишен легкости. По мнению поп-дивы, картина слишком медитативная и представляет собой «медлительную историю о скорби», которую ей просто тяжело смотреть.

Кадр из фильма «Земля кочевников»
Кадр из фильма «Земля кочевников»

«Мне просто не понравилось. Это не для меня. Это дело вкуса. Знаю, нам нужны фильмы о горе. Я понимаю это», — заявила Лопес.

Несмотря на жесткую критику самой ленты, Дженнифер высоко оценила работу Фрэнсис Макдорманд, назвав ее потрясающей актрисой. По мнению поп-дивы, Макдорманд абсолютно заслуженно получила свой очередной «Оскар» за этот проект.