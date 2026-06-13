Бикович: «Бриллиантовая бабочка» объединяет кино, искусство и ценности

«Дорогие друзья, в прошлом году была учреждена Открытая Евразийская кинопремия “Бриллиантовая бабочка” — премия, которая объединяет кино, искусство и духовно-нравственные ценности. Ценности, на которых во многом держатся культура и традиции наших стран. Сегодня, 12 июня, фильмы — участники кинопремии можно увидеть в Белграде, в Русском доме. Среди них и моя картина “Лесной царь”, которая в прошлом году получила приз за лучшую режиссуру», — приводятся в сообщении слова Биковича.