Фильм «Майкл» о Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар Джексон. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.