Фильм «Майкл» о Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Фильм «Майкл» о певце Майкле Джексоне сместил «Богемскую рапсодию» с первого места рейтинга самых кассовых музыкальных байопиков в истории кино. Об этом пишет Deadline.
«Майкл» заработал в мировом прокате $911,9 млн, у «Богемской рапсодии» — $911 млн. Российские зрители принесли картине более 980 млн рублей.
Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар Джексон. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.
Подробнее о фильме «Майкл» читайте в нашем обзоре.