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Фильм «Майкл» о Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом
Кадр из фильма «Майкл»
Кадр из фильма «Майкл»

Фильм «Майкл» о певце Майкле Джексоне сместил «Богемскую рапсодию» с первого места рейтинга самых кассовых музыкальных байопиков в истории кино. Об этом пишет Deadline.

«Майкл» заработал в мировом прокате $911,9 млн, у «Богемской рапсодии» — $911 млн. Российские зрители принесли картине более 980 млн рублей.

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар Джексон. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. 

Подробнее о фильме «Майкл» читайте в нашем обзоре.