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Мирослава Карпович впервые показала мужа и обратилась к поклонникам

40-летняя актриса поблагодарила зрителей за поддержку и любовь
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мирослава Карпович
Мирослава КарповичИсточник: Пресс-служба

40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович впервые показала своего избранника. Артистка опубликовала в соцсетях коллаж из фотографий с супругом — 29-летним бизнесменом Евгением Рагулиным. 

Также актриса обратилась к подписчикам. Она поблагодарила их за поддержку и поздравила с праздниками.

Мирослава Карпович с мужем / фото: соцсети
Мирослава Карпович с мужем / фото: соцсети

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!», — написала Карпович.

Информация о том, что актриса тайно вышла замуж за предпринимателя, появилась в начале июня 2026 года. Тогда же Super сообщал, что Мирослава перестала скрывать беременность. Она вышла в свет в бейсболке с надписью «мама», а ее муж выбрал кепку с надписью «папа». После свадьбы пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы.

Ранее Лиза Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой. 