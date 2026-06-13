Мирослава Карпович впервые показала мужа и обратилась к поклонникам

40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович впервые показала своего избранника. Артистка опубликовала в соцсетях коллаж из фотографий с супругом — 29-летним бизнесменом Евгением Рагулиным.
Также актриса обратилась к подписчикам. Она поблагодарила их за поддержку и поздравила с праздниками.
«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!», — написала Карпович.
Информация о том, что актриса тайно вышла замуж за предпринимателя, появилась в начале июня 2026 года. Тогда же Super сообщал, что Мирослава перестала скрывать беременность. Она вышла в свет в бейсболке с надписью «мама», а ее муж выбрал кепку с надписью «папа». После свадьбы пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы.
Ранее Лиза Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой.