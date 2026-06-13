Мирослава Карпович впервые показала мужа и обратилась к поклонникам

Информация о том, что актриса тайно вышла замуж за предпринимателя, появилась в начале июня 2026 года. Тогда же Super сообщал, что Мирослава перестала скрывать беременность. Она вышла в свет в бейсболке с надписью «мама», а ее муж выбрал кепку с надписью «папа». После свадьбы пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы.