22-летняя Милли Бобби Браун впервые высказалась о приемном материнстве: «Всегда мечтала»

22-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун впервые откровенно рассказала о своем отношении к материнству и планах на будущее. Сейчас актриса вместе с мужем Джейком Бонджови воспитывает приемную дочь — девочку супруги удочерили летом 2025 года, при этом не комментируя это событие.
«Я всегда, всегда хотела стать мамой для приемного ребенка. Это всегда было частью моих детских мечтаний. Когда мне было пять-шесть лет, мои родители говорили: "Твои куклы были все удочеренными"», — призналась актриса.
При этом Милли не исключает, что в будущем и сама родит ребенка.
«Это не потому, что я этого не хочу. Надеюсь, однажды это случится», — добавила она.
О своей дочке, имя которой актриса не раскрывает, звезда говорит с нежностью: «Стать родителем — это как перейти от черно-белого к цветному». Поклонники предполагают, что свою дочь Бобби Браун назвала в честь бабушки – Рут.
Ранее актриса поделилась романтичным фото с мужем.