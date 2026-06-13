40-летняя Катерина Шпица решила посвятить себя семье: «Я так много работала!»

Актриса Катерина Шпица заявила, что после появления на свет второго сына не готова возвращаться к насыщенному рабочему ритму. В личном блоге 40-летняя артистка подчеркнула, что сейчас семья для нее на первом месте.
«Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку. Так что на какое-то время эта страница станет очень "мамской"», — поделилась Шпица.
Сын Богдан родился у Катерины Шпицы в начале мая 2026 года. Отцом мальчика стал бизнесмен Руслан Панов. Уже через 16 дней после родов актриса вместе с мужем и младенцем отправилась в Пермь на защиту диплома. Когда ребенку исполнился месяц, семья вернулась домой в Москву. Этот период Шпица назвала «отвязным декретом».
Она также отметила, что путь к счастью оказался непростым, и пообещала позже рассказать свою историю подробно.
Напомним, у актрисы также подрастает 14-летний сын Герман от актера Константина Адаева.
Ранее Катерина Шпица раскрыла, как предпочитает путешествовать во время беременности.