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40-летняя Катерина Шпица решила посвятить себя семье: «Я так много работала!»

После рождения второго сына актриса пересмотрела приоритеты
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Катерина Шпица
Катерина ШпицаИсточник: Legion-Media

Актриса Катерина Шпица заявила, что после появления на свет второго сына не готова возвращаться к насыщенному рабочему ритму. В личном блоге 40-летняя артистка подчеркнула, что сейчас семья для нее на первом месте.

«Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку. Так что на какое-то время эта страница станет очень "мамской"», — поделилась Шпица.

Катерина Шпица с мужем и сыном
Катерина Шпица с мужем и сыномИсточник: Соцсети

Сын Богдан родился у Катерины Шпицы в начале мая 2026 года. Отцом мальчика стал бизнесмен Руслан Панов. Уже через 16 дней после родов актриса вместе с мужем и младенцем отправилась в Пермь на защиту диплома. Когда ребенку исполнился месяц, семья вернулась домой в Москву. Этот период Шпица назвала «отвязным декретом».

Она также отметила, что путь к счастью оказался непростым, и пообещала позже рассказать свою историю подробно. 

Напомним, у актрисы также подрастает 14-летний сын Герман от актера Константина Адаева. 

Ранее Катерина Шпица раскрыла, как предпочитает путешествовать во время беременности. 