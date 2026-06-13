40-летняя Катерина Шпица решила посвятить себя семье: «Я так много работала!»

Сын Богдан родился у Катерины Шпицы в начале мая 2026 года. Отцом мальчика стал бизнесмен Руслан Панов. Уже через 16 дней после родов актриса вместе с мужем и младенцем отправилась в Пермь на защиту диплома. Когда ребенку исполнился месяц, семья вернулась домой в Москву. Этот период Шпица назвала «отвязным декретом».