LSM: умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Буткевич

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Латышский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в советском сериале «Семнадцать мгновений весны», умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на семью актера.
Причина смерти пока неизвестна. В последние годы актер перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу, отмечает портал.
Паул Буткевич родился 8 августа 1940 года в Риге. Он начал сниматься в кино в 1960 году, приняв эпизодическое участие в кинокартине «Твое счастье» (Tava laime, 1960). Буткевич сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, в их числе «Семнадцать мгновений весны», «Гардемарины, вперед!», «Акванавты», «Случай в аэропорту», «Мираж».