LSM: умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Буткевич

Паул Буткевич родился 8 августа 1940 года в Риге. Он начал сниматься в кино в 1960 году, приняв эпизодическое участие в кинокартине «Твое счастье» (Tava laime, 1960). Буткевич сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, в их числе «Семнадцать мгновений весны», «Гардемарины, вперед!», «Акванавты», «Случай в аэропорту», «Мираж».