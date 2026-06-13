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LSM: умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Буткевич

Ему было 84 года
Паул Буткевич в сериале "Случай в аэропорту" (1987)
Паул Буткевич в сериале "Случай в аэропорту" (1987)

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Латышский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в советском сериале «Семнадцать мгновений весны», умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на семью актера.

Причина смерти пока неизвестна. В последние годы актер перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу, отмечает портал.

Паул Буткевич родился 8 августа 1940 года в Риге. Он начал сниматься в кино в 1960 году, приняв эпизодическое участие в кинокартине «Твое счастье» (Tava laime, 1960). Буткевич сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, в их числе «Семнадцать мгновений весны», «Гардемарины, вперед!», «Акванавты», «Случай в аэропорту», «Мираж».