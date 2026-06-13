Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране показ фильма про СВО «Малыш» вызвал ажиотаж

Он был организован посольством РФ совместно с Роскино и Организацией культуры и исламских связей республики

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. Показ военной драмы про СВО «Малыш» впервые прошел в кинотеатре Тегерана по случаю Дня России и вызвал настоящий ажиотаж, передает корреспондент ТАСС. Посмотреть российский фильм пришло более 200 человек.

«Показ фильма с субтитрами на персидском языке был организован посольством РФ в Иране совместно с Роскино и Организацией культуры и исламских связей Ирана. Не ожидали такого отклика со стороны иранской аудитории, зал переполнен», — рассказала ТАСС представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина.

В будущем, по ее словам, планируется арендовывать несколько залов для демонстрации российских картин.

«Это был чудесный фильм. Интересная и поучительная история о любви к семье и к своей родине», — отметили в беседе с ТАСС зрители после окончания просмотра.

Глеб Калюжный на съемках фильма «Малыш»
Глеб Калюжный на съемках фильма «Малыш»

Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпании «Бибиджи», «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.

ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».