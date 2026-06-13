Издание Collider представило рейтинг из семи самых жутких хорроров, которые вышли за последние пять лет. При этом авторы списка подчеркнули, что современные фильмы ужасов работают со зрителями иначе – не с помощью неожиданно выскакивающих монстров, а через связь с реальными страхами человека – горем, зависимостями, детскими травмами, общественным насилием и т.п.