Издание Collider представило рейтинг из семи самых жутких хорроров, которые вышли за последние пять лет. При этом авторы списка подчеркнули, что современные фильмы ужасов работают со зрителями иначе – не с помощью неожиданно выскакивающих монстров, а через связь с реальными страхами человека – горем, зависимостями, детскими травмами, общественным насилием и т.п.
Лидером рейтинга стал тайваньский фильм ужасов «Последний день на Земле» (2021). Сюжет разворачивается вокруг молодой пары из Тайбэя. Они пытаются выжить в мире, где вирус превращает инфицированных в убийц, которые получают удовольствие от чужих страданий.
Вторую строчку занял аргентинский хоррор «Одержимые злом» (2023). В центре истории — братья Педро и Хайме. Они находят «гниющего» человека, одержимого демоном, и сами попадают под его влияние.
Третье место досталось фильму «Собиратель душ» (2024). По сюжету, молодая сотрудница ФБР идет по следу серийного убийцы. В ходе расследования она сталкивается с зашифрованными письмами, сатанинскими символами, куклами и пугающей сущностью.
Также в список вошли фильмы «Два, три, демон, приди!» (2022), «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022), «Варвар» (2022) и «Черный телефон» (2021).
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