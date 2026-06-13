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Названы самые страшные хорроры последних лет

Издание Collider составило рейтинг 7 лучших хорроров за последние пять лет
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Последний день на Земле»
Кадр из фильма «Последний день на Земле»

Издание Collider представило рейтинг из семи самых жутких хорроров, которые вышли за последние пять лет. При этом авторы списка подчеркнули, что современные фильмы ужасов работают со зрителями иначе – не с помощью неожиданно выскакивающих монстров, а через связь с реальными страхами человека – горем, зависимостями, детскими травмами, общественным насилием и т.п.

Лидером рейтинга стал тайваньский фильм ужасов «Последний день на Земле» (2021). Сюжет разворачивается вокруг молодой пары из Тайбэя. Они пытаются выжить в мире, где вирус превращает инфицированных в убийц, которые получают удовольствие от чужих страданий.

Вторую строчку занял аргентинский хоррор «Одержимые злом» (2023). В центре истории — братья Педро и Хайме. Они находят «гниющего» человека, одержимого демоном, и сами попадают под его влияние.

Кадр из фильма «Одержимые злом»
Кадр из фильма «Одержимые злом»

Третье место досталось фильму «Собиратель душ» (2024). По сюжету, молодая сотрудница ФБР идет по следу серийного убийцы. В ходе расследования она сталкивается с зашифрованными письмами, сатанинскими символами, куклами и пугающей сущностью.

Кадр из фильма «Собиратель душ»
Кадр из фильма «Собиратель душ»

Также в список вошли фильмы «Два, три, демон, приди!» (2022), «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022), «Варвар» (2022) и «Черный телефон» (2021).

Ранее стало известно о рекордных сборах нового хоррора «Закулисье реальности».