Элизабет Херли показала фигуру в бикини в честь 61-летия

«С днем рождения меня! Раньше я боялась, что с каждым годом жизнь будет становиться все менее захватывающей и я буду больше уставать от нее. Но я рада сказать вам, что если будете держаться и не опускать руки, то все совсем не так. Сегодня я наслаждаюсь своей жизнью», — написала Херли.