Элизабет Херли показала фигуру в бикини в честь 61-летия

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в честь своего 61-го дня рождения. На нем звезда позирует в раздельном желтом купальнике. Над головой она держит яркое парео и широко улыбается.
«С днем рождения меня! Раньше я боялась, что с каждым годом жизнь будет становиться все менее захватывающей и я буду больше уставать от нее. Но я рада сказать вам, что если будете держаться и не опускать руки, то все совсем не так. Сегодня я наслаждаюсь своей жизнью», — написала Херли.
Пост сразу же привлек внимание подписчиков. Они засыпали Херли поздравлениями и комплиментами по поводу ее прекрасной формы: «Не могу тебе дать больше 30», «Самая красивая женщина в мире», «Невероятно выглядишь в свои 61», «Богиня», «Потрясающая».
Ранее Элизабет Херли удивила поклонников смелым нарядом на премьере фильма.