Сидни Суини высказалась о предполагаемом конфликте с Зендаей: «Все перевирают»

В свежем интервью Vanity Fair Сидни Суини прокомментировала слухи о том, что у них с Зендаей якобы произошел конфликт на съемках сериала «Эйфория». По словам Суини, история о ее напряженных отношениях с коллегой — просто чьи-то домыслы.
«Мы вместе выросли на этом шоу. Забавно наблюдать, как социальные сети и пресса все перевирают», — заявила 28-летняя актриса.
Кроме того, она опровергла слухи о том, что затянувшиеся паузы между сезонами возникли из-за ее занятости на других проектах: «Ни мои, ни чьи-либо еще съемки не влияли на производство».
Также Суини высказалась о своей героине Кесси. Актриса призналась, что не одобряет ее вызывающее поведение. Однако это не помешало Сидни вжиться в роль. Более того, актриса настояла на том, чтобы режиссер Сэм Левинсон оставил откровенные сцены для ее персонажа в третьем сезоне.
Ранее стало известно, что Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap.