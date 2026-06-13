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Сидни Суини высказалась о предполагаемом конфликте с Зендаей: «Все перевирают»

Актриса прокомментировала слухи о конфликте с коллегой на съемках «Эйфории»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

В свежем интервью Vanity Fair Сидни Суини прокомментировала слухи о том, что у них с Зендаей якобы произошел конфликт на съемках сериала «Эйфория». По словам Суини, история о ее напряженных отношениях с коллегой — просто чьи-то домыслы.

«Мы вместе выросли на этом шоу. Забавно наблюдать, как социальные сети и пресса все перевирают», — заявила 28-летняя актриса.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

Кроме того, она опровергла слухи о том, что затянувшиеся паузы между сезонами возникли из-за ее занятости на других проектах: «Ни мои, ни чьи-либо еще съемки не влияли на производство». 

Также Суини высказалась о своей героине Кесси. Актриса призналась, что не одобряет ее вызывающее поведение. Однако это не помешало Сидни вжиться в роль. Более того, актриса настояла на том, чтобы режиссер Сэм Левинсон оставил откровенные сцены для ее персонажа в третьем сезоне.

Ранее стало известно, что Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap.