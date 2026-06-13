Сидни Суини высказалась о предполагаемом конфликте с Зендаей: «Все перевирают»

Также Суини высказалась о своей героине Кесси. Актриса призналась, что не одобряет ее вызывающее поведение. Однако это не помешало Сидни вжиться в роль. Более того, актриса настояла на том, чтобы режиссер Сэм Левинсон оставил откровенные сцены для ее персонажа в третьем сезоне.