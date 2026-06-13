Сын Дмитрия Нагиева вступился за отца: «Безмерно уважаю»

В конце 2025 года в сети разошлось видео с презентации нового проекта Нагиева в Москве. На нем артист жестко высказался о состоянии российского кинопроката, назвав ситуацию с нехваткой зарубежных фильмов критической. Особый резонанс вызвала его эмоциональная реакция на вопрос журналиста о личной жизни. «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни!?», — ответил тогда Нагиев.