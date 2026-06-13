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Сын Дмитрия Нагиева вступился за отца: «Безмерно уважаю»

36-летний Кирилл Нагиев заявил, что поддержит родителя в любой ситуации
Соня Жарова
Автор Кино Mail

36-летний Кирилл Нагиев публично поддержал Дмитрия Нагиева на фоне слухов о его «отмене» в России. В беседе с изданием Peopletalk у Кирилла спросили, чье мнение о его работе для него важнее всего. Ответ был однозначным: «Отца».

Сын известного актера подчеркнул, что родитель занимает важное место в его жизни.

«Я его люблю и безмерно уважаю. Я всегда за него, что бы ни происходило», — поделился Кирилл Нагиев.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала
Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала

После начала специальной военной операции Дмитрий Нагиев исчез из эфира федеральных каналов и социальных сетей, однако снимался в коммерческом кино и сериалах. 

В конце 2025 года в сети разошлось видео с презентации нового проекта Нагиева в Москве. На нем артист жестко высказался о состоянии российского кинопроката, назвав ситуацию с нехваткой зарубежных фильмов критической. Особый резонанс вызвала его эмоциональная реакция на вопрос журналиста о личной жизни. «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни!?», — ответил тогда Нагиев.

Вскоре после этого поползли слухи о расторжении рекламных контрактов с актером. Его изображения убрали с баннеров, а самого Нагиева, по неподтвержденной информации, внесли в неофициальные стоп-листы.

В апреле Кирилл Нагиев побрился налысо в день 59-летия отца.