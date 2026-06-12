«Высокий, красивый и британец»: Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль Бонда

«Я надеюсь, что Каллум станет следующим Джеймсом Бондом. Думаю, из него получился бы отличный Бонд. Он высокий, красивый, обаятельный и, к тому же, британец, так что он идеально подходит для этой роли», — пояснил Джордж в беседе с The Hollywood Reporter.