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«Высокий, красивый и британец»: Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль Бонда

Актер выбрал идеального британского актера на роль нового агента 007
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни назвал Каллума Тернера идеальным кандидатом на роль нового Джеймса Бонда. По мнению американского актера и режиссера, именно 36-летний британец обладает необходимым обаянием и подходящей внешностью, чтобы стать достойным преемником Дэниэла Крэйга.

«Я надеюсь, что Каллум станет следующим Джеймсом Бондом. Думаю, из него получился бы отличный Бонд. Он высокий, красивый, обаятельный и, к тому же, британец, так что он идеально подходит для этой роли», — пояснил Джордж в беседе с The Hollywood Reporter.

Каллум Тернер
Каллум ТернерИсточник: Legion-Media.ru

Сам Каллум Тернер, чья популярность резко возросла после главных ролей в мини-сериале «Властелины воздуха» и франшизе «Фантастические твари», реагирует на подобные заявления сдержанно. В том же интервью для The Hollywood Reporter он предпочел отшутиться, заявив, что знает о кастинге не больше зрителей.

«Это даже забавно: о Бонде меня спрашивают абсолютно все, включая лучших друзей. Мне пишут люди, с которыми я не общался лет десять, а я действительно ничего не знаю!» — поделился актер.

Ранее актер Идрис Эльба, которого прочили на роль агента 007, выступил против темнокожего персонажа.