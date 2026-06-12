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56-летняя Дженнифер Лопес удивила откровенным мини-платьем в разрезах

Звезда устроила очередную фотосессию
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Дженнифер Лопес удивила очередным откровенным нарядом. Знаменитость выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) серию снимков, сделанных прямо в номере отеля. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

На кадрах 56-летняя артистка позирует в сияющем черном мини-платье, расшитом стразами. Наряд с глубоким декольте и разрезами она дополнила колготками в сетку и высокими сапогами на каблуках.

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Стилисты уложили волосы актрисы волнами, а завершил образ вечерний макияж с густо накрашенными губами.

Ранее Лопес отреагировала на слухи о возможном романе с актером Бреттом Голдстином, с которым сыграла в новом романтическом фильме.