56-летняя Дженнифер Лопес удивила откровенным мини-платьем в разрезах

Дженнифер Лопес удивила очередным откровенным нарядом. Знаменитость выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) серию снимков, сделанных прямо в номере отеля. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
На кадрах 56-летняя артистка позирует в сияющем черном мини-платье, расшитом стразами. Наряд с глубоким декольте и разрезами она дополнила колготками в сетку и высокими сапогами на каблуках.
Стилисты уложили волосы актрисы волнами, а завершил образ вечерний макияж с густо накрашенными губами.
Ранее Лопес отреагировала на слухи о возможном романе с актером Бреттом Голдстином, с которым сыграла в новом романтическом фильме.