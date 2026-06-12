56-летняя Дженнифер Лопес удивила откровенным мини-платьем в разрезах

Дженнифер Лопес удивила очередным откровенным нарядом. Знаменитость выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) серию снимков, сделанных прямо в номере отеля. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.