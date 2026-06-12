Зои Кравиц в «голом» топе из кружева снялась для обложки глянца

Актриса Зои Кравиц стала лицом нового выпуска британского журнала Vogue. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Зои Кравиц позировала в «голом» топе из красного кружева и оранжевой мини-юбке. Образ дополнили серьги с зелеными камнями. Волосы ей собрали назад и сделали легкий макияж. Съемка прошла на балконе дома с видом на город.
19 апреля Зои Кравиц и Гарри Стайлса заметили во время их прогулки в Лондоне. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
27 апреля издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Гарри Стайлс планирует завести ребенка с Зои Кравиц. Источники заявили, что певец поделился своими планами с друзьями.