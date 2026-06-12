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Зои Кравиц в «голом» топе из кружева снялась для обложки глянца

Актриса появилась на обложке Vogue

Актриса Зои Кравиц стала лицом нового выпуска британского журнала Vogue. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Зои Кравиц
Зои Кравиц

Зои Кравиц позировала в «голом» топе из красного кружева и оранжевой мини-юбке. Образ дополнили серьги с зелеными камнями. Волосы ей собрали назад и сделали легкий макияж. Съемка прошла на балконе дома с видом на город.

19 апреля Зои Кравиц и Гарри Стайлса заметили во время их прогулки в Лондоне. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

27 апреля издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Гарри Стайлс планирует завести ребенка с Зои Кравиц. Источники заявили, что певец поделился своими планами с друзьями. 