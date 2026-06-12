Зои Кравиц в «голом» топе из кружева снялась для обложки глянца

19 апреля Зои Кравиц и Гарри Стайлса заметили во время их прогулки в Лондоне. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал предложение руки и сердца возлюбленной.