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Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище в Петербурге

Похороны прошли в присутствии родственников, знакомых и друзей, а также многочисленных поклонников таланта народной артистки
Портрет Людмилы Чурсиной в фойе Театра Российской армии
Портрет Людмилы Чурсиной в фойе Театра Российской армииИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Похороны прошли в присутствии родственников, знакомых и друзей, а также многочисленных поклонников таланта Чурсиной.

Прощание и отпевание народной артистки состоялись в Спасо-Преображенском соборе.

Чурсина ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).

С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.