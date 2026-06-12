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Райан Рейнольдс вспомнил, как едва не погиб в 18 лет

Актер «Дэдпула» рассказал о том, как попал в серьезное ДТП в юности
Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс в интервью GQ поделился историей о том, как в юности попал в тяжелую аварию.

Как рассказал актер, все случилось, когда ему было 18 лет и он еще жил в Ванкувере. Он выпил кружку пива и сознательно решил не садиться за руль. Но когда Рейнольдс начал переходить дорогу, его сбил нетрезвый водитель.

После инцидента актер провел четыре недели в больнице. По словам Рейнольдса, у него была сломана «каждая кость с левой стороны». Он отметил, что удар был такой силы, что машина виновника ДТП вышла из строя.

Ранее Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса застали за романтичной прогулкой по Нью-Йорку.