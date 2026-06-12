Райан Рейнольдс вспомнил, как едва не погиб в 18 лет

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс в интервью GQ поделился историей о том, как в юности попал в тяжелую аварию.
Как рассказал актер, все случилось, когда ему было 18 лет и он еще жил в Ванкувере. Он выпил кружку пива и сознательно решил не садиться за руль. Но когда Рейнольдс начал переходить дорогу, его сбил нетрезвый водитель.
После инцидента актер провел четыре недели в больнице. По словам Рейнольдса, у него была сломана «каждая кость с левой стороны». Он отметил, что удар был такой силы, что машина виновника ДТП вышла из строя.
Ранее Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса застали за романтичной прогулкой по Нью-Йорку.