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Носит на руках: Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли засняли во время свидания

Супруги романтично прогулялись по улицам Нью-Йорка
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заметили на прогулке в Нью-Йорке. Папарацци засняли голливудскую пару после романтического ужина. 49-летний Рейнольдс нес свою супругу на спине, та весело смеялась в ответ. Пара выглядела счастливой.

38-летняя Лайвли выбрала для выхода брюки в горох, кожаную куртку, белый топ и босоножки. Волосы актриса оставила распущенными, а макияж сделала легким и естественным.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

История любви одной из самых крепких пар Голливуда началась на съемочной площадке. Рейнольдс и Лайвли встретились в 2010 году во время работы над фильмом «Зеленый фонарь». Спустя два года они поженились. У пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, девятилетняя Инес, шестилетняя Бетти и трехлетний Олин. В интервью супруги не раз подчеркивали: семья для них всегда на первом месте, поэтому все свободное время они посвящают детям. 