Носит на руках: Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли засняли во время свидания

История любви одной из самых крепких пар Голливуда началась на съемочной площадке. Рейнольдс и Лайвли встретились в 2010 году во время работы над фильмом «Зеленый фонарь». Спустя два года они поженились. У пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, девятилетняя Инес, шестилетняя Бетти и трехлетний Олин. В интервью супруги не раз подчеркивали: семья для них всегда на первом месте, поэтому все свободное время они посвящают детям.