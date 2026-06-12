Рената Литвинова стала героиней обложки печатного номера французского журнала Faux. Экспериментальное издание, которое сочетает гонзо-журналистику, критическую философию и нестандартные дизайнерские решения, показало 59-летнюю актрису в роли «Смерти с косой».
Для съемки Литвинова надела объемный пуховик, перчатки и солнцезащитные очки, в руках она держала узорчатую деревянную косу размером выше ее роста.
«Рената Литвинова не представляет неизбежное — она несет его, почти небрежно, даже с нежностью, как предмет повседневного обихода. Коса не поднята. Она не угрожает. Она просто существует, рассекая городской поток», — гласит надпись на фото. Издание основал фотограф и дизайнер Стас Фальков, который несколько лет назад переехал во Францию.
Напомним, Литвинова покинула Россию в 2022 году, артистка переехала в Париж, где занимается творческой деятельностью – ставит спектакли, снимается для глянца. По слухам, она периодически приезжает на родину – в том числе ради косметологических процедур.