«Рената Литвинова не представляет неизбежное — она несет его, почти небрежно, даже с нежностью, как предмет повседневного обихода. Коса не поднята. Она не угрожает. Она просто существует, рассекая городской поток», — гласит надпись на фото. Издание основал фотограф и дизайнер Стас Фальков, который несколько лет назад переехал во Францию.