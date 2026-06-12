Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

59-летняя Рената Литвинова снялась с огромной косой для глянца

Актриса в очередной раз удивила экстравагантным образом
Рената Литвинова в фотосессии для журнала Faux
Рената Литвинова в фотосессии для журнала Faux

Рената Литвинова стала героиней обложки печатного номера французского журнала Faux. Экспериментальное издание, которое сочетает гонзо-журналистику, критическую философию и нестандартные дизайнерские решения, показало 59-летнюю актрису в роли «Смерти с косой».

Для съемки Литвинова надела объемный пуховик, перчатки и солнцезащитные очки, в руках она держала узорчатую деревянную косу размером выше ее роста.

Рената Литвинова в журнале Faux
Рената Литвинова в журнале Faux

«Рената Литвинова не представляет неизбежное — она несет его, почти небрежно, даже с нежностью, как предмет повседневного обихода. Коса не поднята. Она не угрожает. Она просто существует, рассекая городской поток», — гласит надпись на фото. Издание основал фотограф и дизайнер Стас Фальков, который несколько лет назад переехал во Францию.

Напомним, Литвинова покинула Россию в 2022 году, артистка переехала в Париж, где занимается творческой деятельностью – ставит спектакли, снимается для глянца. По слухам, она периодически приезжает на родину – в том числе ради косметологических процедур.