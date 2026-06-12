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Неелова назвала неожиданностью получение звания Героя труда

Народная артистка РСФСР поблагодарила своих коллег и учителей
Марина Неелова
Марина НееловаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Марина Неелова на церемонии вручения госнаград в Кремле посвятила свою речь коллегам и учителям. Она поблагодарила их за вклад, отметив, что орден Героя труда РФ стал для нее неожиданностью.

«Сегодня у меня прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые так или иначе привели меня в эту профессию, помогали мне, учили. И прежде всего, конечно, это мои прекрасные педагоги Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд, это театр “Современник”, который стал моим университетом, потому что там было у кого поучиться, и это была самая лучшая труппа в Москве, режиссеров, которые дарили мне свой талант, свои знания, умения, профессию, и, конечно, партнеров, без которых невозможно вообще выйти на сцену и получить удовольствие», — сказала она.

По словам Нееловой, есть множество людей более достойных награды, однако ей все равно «чрезвычайно приятно» ее получать. «Оказывается, что еще за удовольствие, которое ты испытываешь, за ту радость и счастье от выхода на сцену, ты еще можешь получить столь высокую награду. Спасибо огромное, это неожиданно!» — сказала она.

Орден ей вручил президент России Владимир Путин. Как говорится в указе, опубликованном 1 мая, награда присуждена «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».