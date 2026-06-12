Неелова назвала неожиданностью получение звания Героя труда

«Сегодня у меня прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые так или иначе привели меня в эту профессию, помогали мне, учили. И прежде всего, конечно, это мои прекрасные педагоги Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд, это театр “Современник”, который стал моим университетом, потому что там было у кого поучиться, и это была самая лучшая труппа в Москве, режиссеров, которые дарили мне свой талант, свои знания, умения, профессию, и, конечно, партнеров, без которых невозможно вообще выйти на сцену и получить удовольствие», — сказала она.