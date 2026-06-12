Би-би-си: умер британский художник Дэвид Хокни

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Британский художник Дэвид Хокни умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на его агента.
«Прославленный британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур современного искусства XX и XXI веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, не дожив одного месяца до своего 89-летия, — говорится в распространенном заявлении. — Наследие Дэвида Хокни отражает его глубокую жизненную энергию, выдающееся чувство юмора, огромную щедрость и исследовательскую любознательность, воплощенную в его фирменной фразе “Любите жизнь” (Love Life)».
Хокни, родившийся 9 июля 1937 года в городе Брадфорд на севере Англии, — один из самых известных и влиятельных британских художников второй половины XX и начала XXI века. За свою долгую карьеру художник испробовал много направлений — от поп-арта и реализма с элементами модернизма до фотоколлажей и экспериментов с мультимедийным искусством.
Рекорды и «Всплески»
Произведения Хокни не раз становились рекордными по стоимости среди работ ныне живущих художников. Например, картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», написанная в 1972 году, была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2018 году за $90,3 млн.
Одна из самых известных серий картин Хокни — «Всплеск», в которых виден бассейн с брызгами воды, однако самого ныряльщика нет. Две из них находятся в частной коллекции, а самая масштабная (242 на 243 см) с названием «Большой всплеск» (A Bigger Splash) входит в коллекцию британской галереи Тейт.
«Гений практически во всех техниках, он работал с живописью, фотографией и iPad. Он создавал офорты, литографии и даже витражи — одинаково свободно чувствуя себя как в монументальном мире оперных декораций, так и в интимной технике рисунка пером и тушью», — говорится в некрологе, опубликованном Би-би-си.
Телеканал Sky News, говоря о творчестве Хокни, заметил, что тот «имел славу, словно поп-звезда, делая для искусства то же, что The Beatles сделали для музыки».