Би-би-си: умер британский художник Дэвид Хокни

Хокни, родившийся 9 июля 1937 года в городе Брадфорд на севере Англии, — один из самых известных и влиятельных британских художников второй половины XX и начала XXI века. За свою долгую карьеру художник испробовал много направлений — от поп-арта и реализма с элементами модернизма до фотоколлажей и экспериментов с мультимедийным искусством.