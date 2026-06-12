Появились кадры с церемонии прощания с Людмилой Чурсиной

О смерти народной артистки СССР стало известно 10 июня. В Театре Российской Армии сообщили, что Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни. Позже в окружении знаменитости уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Людмила Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Точный диагноз не раскрывается.