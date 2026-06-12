Михалков назвал присуждение госпремии Кончаловскому давно заслуженным

«Не каждому режиссеру удавалось достигать таких результатов не только у себя в стране, но и во всем мире. Мы знаем огромное количество тех, кто пытался завоевать свое место в американском и европейском фильмопроизводстве, а также на театральных подмостках мира, но добиться настоящего успеха удалось всего нескольким — их можно пересчитать по пальцем одной руки», — сказал Михалков.