Михалков назвал присуждение госпремии Кончаловскому давно заслуженным

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Присуждение государственной премии 2025 года в области литературы и искусства народному артисту РСФСР, режиссеру, продюсеру Андрею Кончаловскому является справедливым и заслужено автором уже давно. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков.
«Лично я считаю, что такую престижнейшую награду, как Государственная премия Российской Федерации, Кончаловский заслужил уже давно», — сказал Михалков. Он отметил вклад режиссера в мировую культуру, кинематограф и театральное искусство, который осуществляется уже более 60 лет.
«Не каждому режиссеру удавалось достигать таких результатов не только у себя в стране, но и во всем мире. Мы знаем огромное количество тех, кто пытался завоевать свое место в американском и европейском фильмопроизводстве, а также на театральных подмостках мира, но добиться настоящего успеха удалось всего нескольким — их можно пересчитать по пальцем одной руки», — сказал Михалков.
Кончаловский, по его словам, достигал блестящих результатов, сумев избежать выполнения политических условий, которые ему «наверняка ставили». «Он всегда и везде был художником, тем и остается по сей день. Радуюсь и поздравляю брата с совершенно заслуженной наградой. Уверен, что едва ли кто-нибудь может усомниться в ее справедливости», — заключил режиссер.
Как было ранее объявлено на пресс-конференции в ТАСС, Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Государственная премия присуждена ему за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.
О Кончаловском
Кончаловский — сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова. Он сумел реализовать себя во многих ипостасях и является одним из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только в России, но и во всем мире. Кончаловский работал на «Мосфильме», делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.
На счету Кончаловского более 20 картин, среди которых «Романс о влюбленных», «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочка Ряба», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Грех».
Он является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», также Кончаловский получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».