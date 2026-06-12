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«Они сражались за Родину» возглавил рейтинг фильмов о национальном характере

За картину проголосовали 40% участников опроса телеканала «Патриот»
Кадр из фильма «Они сражались за Родину»
Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Картина Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» возглавила рейтинг фильмов, герои которых воплощают стойкость национального характера. За нее проголосовали 40% участников опроса телеканала «Патриот», приуроченного ко Дню России, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

«Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, зрители телеканала “Патриот” назвали фильмы, герои которых являются воплощением национального характера. В результате рейтинг получился следующим: 1. “Они сражались за Родину” (реж. Сергей Бондарчук) — 40%», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

Второе место занял фильм Владимира Рогового «Офицеры» (35%), третье — «Судьба человека» Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова (33%). В пятерку вошли «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого (25%) и «В бой идут одни “старики”» Леонида Быкова (24%).

Опрос проводился в два этапа. Сначала в социальных сетях телеканала «Патриот» аудитории предложили назвать подходящие картины, затем на основе полученных ответов был сформирован финальный список для голосования, которое проходило там же. В нем приняли участие 1 923 респондента.