«Они сражались за Родину» возглавил рейтинг фильмов о национальном характере

Опрос проводился в два этапа. Сначала в социальных сетях телеканала «Патриот» аудитории предложили назвать подходящие картины, затем на основе полученных ответов был сформирован финальный список для голосования, которое проходило там же. В нем приняли участие 1 923 респондента.