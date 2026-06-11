Губернатор Севастополя Развожаев объявил о переименовании кинотеатра «Украина»

Филиал Музея обороны Севастополя, расположенный в историческом помещении кинотеатра «Украина», будет переименован. Такое решение озвучил губернатор города Михаил Развожаев после атаки ВСУ на другой объект музейного комплекса — панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов».
В своем Telegram-канале он пояснил, что кинотеатр на улице Ленина является неотъемлемой частью Музея обороны Севастополя.
«После той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название “Украина”», — подчеркнул Развожаев.
Он добавил, что сохранение на фасаде культурного учреждения названия государства, пытающегося уничтожить историю России и ее людей, недопустимо.
«С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет, вывеску демонтировали», — указал губернатор.
Он также отметил, что новое наименование кинотеатра будет определено совместно с жителями Севастополя.