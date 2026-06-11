Губернатор Севастополя Развожаев объявил о переименовании кинотеатра «Украина»

Филиал Музея обороны Севастополя, расположенный в историческом помещении кинотеатра «Украина», будет переименован. Такое решение озвучил губернатор города Михаил Развожаев после атаки ВСУ на другой объект музейного комплекса — панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов».