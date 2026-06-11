Звезда «Очень странных дел» Харбор впервые высказался о разводе с Лили Аллен

«Это очень странно. Я действительно считаю, что артист вправе использовать свои личные переживания в творчестве, и я уважаю ее за это», — прокомментировал Харбор. Он подчеркнул, что не готов больше ничего говорить о разводе, поскольку это касается его личной жизни.