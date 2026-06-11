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Звезда «Очень странных дел» Харбор впервые высказался о разводе с Лили Аллен

Знаменитости были в браке около 5 лет
Дэвид Харбор
Дэвид ХарборИсточник: Legion-Media.ru

Дэвид Харбор, известный американский актер и звезда сериала «Очень странные дела», впервые высказался о расставании с британской певицей Лили Аллен. Слова артиста передает британский таблоид The Independent.

Осенью 2025 года Аллен выпустила альбом West End Girl («Девушка из Вест‑Энда»). В нем знаменитость откровенно рассказала о распаде брака с актером, его изменах и собственных переживаниях. При этом сама Лили характеризует эти песни как «смесь фактов и вымысла».

Дэвид Харбор
Дэвид ХарборИсточник: Legion-Media

«Это очень странно. Я действительно считаю, что артист вправе использовать свои личные переживания в творчестве, и я уважаю ее за это», — прокомментировал Харбор. Он подчеркнул, что не готов больше ничего говорить о разводе, поскольку это касается его личной жизни.

Альбом West End Girl стал первой работой Аллен за 7 лет. Он включает 14 треков, записанных всего за 10 дней после разрыва отношений. Также стало известно, что после развода певица попала в психиатрическую клинику из‑за нервного срыва.

В конце 2024 года Лили и 50-летний Дэвид Харбор разорвали отношения. Знаменитости были в браке около 5 лет.