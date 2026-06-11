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Особняк за 32 млн и квартира для дочери: как живет звезда «Ворониных» Волкова

Актриса Екатерина Волкова живет в особняке за 32 млн рублей в Подмосковье
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

Актриса Екатерина Волкова живет в особняке за 32 млн рублей, который приобрела в ипотеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Несколько лет назад знаменитость приобрела загородную недвижимость недалеко от МКАД — в коттеджном поселке «Английский квартал» возле Новорижского шоссе в Московской области.

Поселок выделяется единой концепцией: все дома выполнены в георгианском стиле, для которого характерны деревянные окна и темно-красный кирпич. Как утверждает Telegram-канал, сегодня аналогичные дома в этом поселке стоят около 32 млн рублей.

Екатерина Волкова, фото: Максим Кашин
Екатерина Волкова, фото: Максим Кашин

Внутри, отмечает «Звездач», актриса не стала повторять каноны английской усадьбы. Интерьер особняка представляет собой сочетание классики и лофта.

В 2025 году звезда сериала «Воронины» также купила квартиру для своей 12-летней дочери Лизы. Актриса признавалась, что заранее обеспечить девочку собственным жильем — ее давняя мечта.

«Звездач» отмечает, что в будущей квартире Лизы панорамные окна почти в пол, из которых открывается вид на реку. Сейчас помещение еще не обустроено, и Волковой предстоит сделать ремонт.

Ранее Екатерина Волкова призвала тщательнее следить за здоровьем.